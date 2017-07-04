Мошенникам удалось путем обмана завладеть деньгами мурманчанки

04 Июля 2017 года, 16:27

МУРМАНСК/ 4 июля - В дежурную часть обратилась 20-летняя местная жительница с заявлением о совершении в отношении нее мошенничества.

Девушка рассказала полицейским, что с аккаунта ее двоюродной сестры, зарегистрированной в одной из социальных сетей, ей пришло сообщение с просьбой одолжить денежные средства. Родственница указала расчетный счет, на который необходимо перевести деньги. Потерпевшая, не проверив информацию, с помощью мобильного приложения в сети Интернет осуществила перевод денежных средств в сумме 7 тысяч 200 рублей.

Позже выяснилось, что сестра с просьбой о займе к ней не обращалась, а ее страница в социальной сети была взломана неизвестными злоумышленниками.

Мурманчанка о подобных фактах обмана знала из сообщений в средствах массовой информации.

По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление личности преступника.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области