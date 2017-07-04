Следователи ищут жителя Североморска, обвиняемого в разврате

РОССИЯ/ 5 июля/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет по Мурманской области разыскивает жителя Североморска. Мужчину обвиняют в развратных действиях.
Владислав Олегович Мидиненко, 1974 года рождения, проживал в Североморске. На вид ему 30-35 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см, волосы прямые, темные.
При наличии информации, способной помочь в розыске Мидиненко, просьба сообщить в следственное управление Следственного комитета РФ по Мурманской области по телефонам: 8-8152-403-936, 8-911-308-03-95.