Сотрудник магазина бытовой техники в Мурманске похитил более 70 тысяч рублей

05 Июля 2017 года, 10:50

МУРМАНСК/ 5 июля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в хищении, совершённом с использованием служебного положения. Уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст. 160 УК РФ.

Следствием установлено, что мужчина работал менеджером магазина бытовой техники. Используя своё служебное положение, он подготовил акты о возврате денежных средств покупателям на общую сумму 73780 рублей. При этом фактически товар не возвращался.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд.