Апатитчанину грозит срок за избиение бомжа

05 Июля 2017 года, 12:09

АПАТИТЫ/ 5 июля/ БИ-ПОРТ – В Апатитах задержали мужчину, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Местный житель жестоко избил бомжа. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили «Би-порту» в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

4 июля 2017 года в Апатитах сотрудники Отдела вневедомственной охраны Росгвардии получили заявку от оперативников уголовного розыска на оказание силовой поддержки в задержании местного жителя.

Как установили сотрудники полиции, несколькими днями ранее в ходе ссоры апатитчанин, 1971 года рождения, жестоко избил 49-летнего мужчину без определенного места жительства, сломав ему несколько ребер.

Установив местонахождение подозреваемого, сотрудники Росгвардии и полиции выехали на территорию гаражного кооператива в п. Тик-Губа, где у одного из гаражей задержали разыскиваемого. За совершённое преступление ему грозит до десяти лет лишения свободы.