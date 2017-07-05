Мончегорского истязателя отправили за решётку

05 Июля 2017 года, 13:07

МОНЧЕГОРСК/ 5 июля/ БИ-ПОРТ – В Мончегорске вынесен приговор местному жителю, обвиняемому в истязании, а также применении насилия в отношении представителя власти.

Следствием и судом установлено, что неоднократно судимый обвиняемый в период с июля по ноябрь 2016 года систематически избивал свою сожительницу и её мать. Кроме того, в сентябре 2016 года злоумышленник применил физическую силу в отношении сотрудника полиции – участкового уполномоченного, прибывшего для разбирательства по данным фактам.

Приговором Мончегорского городского суда Мурманской области мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.