Жительница Печенгского района пострадала от действий мошенников

05 Июля 2017 года, 14:34

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 5 июля - В дежурную часть обратилась местная жительница с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий.

По словам 29-летней женщины, неизвестный, опубликовав на интернет-сайте «Авито» объявление о продаже птенца попугая, под предлогом предоплаты покупки завладел ее деньгами в сумме 30 тысяч рублей.

Потерпевшая сама перевела денежные средства на указанный счет мошеннику в отделении банка. После совершения банковской операции связь с «продавцом» прервалась.

О подобных фактах мошенничества женщина знала. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

УМВД России по Мурманской области напоминает: не следует вносить ни частичную, ни полную предоплату за товар до его непосредственного получения. Оплату рекомендуется вносить только после того, как товар будет получен и проверен.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области