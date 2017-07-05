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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

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Главная » Криминал » Северянину, убившему рабочего на стройке, вынесли приговор
 
 
 
 
05 Июля 2017 года, 16:00

Северянину, убившему рабочего на стройке, вынесли приговор


КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 5 июля/ БИ-ПОРТ - Вступил в законную силу приговор Кольского районного суда в отношении 44-летнего жителя поселка Никель Мурманской области. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Вечером 3 октября обвиняемый вместе с другими рабочими распивал спиртные напитки на строительной площадке в посёлке Кильдинстрой. В какой-то момент между ним и другим мужчиной произошёл конфликт. Обвиняемый схватил нож и ударил потерпевшего в область бедра, повредив бедренную артерию. Последний скончался в медицинском учреждении от потери крови.

Приговором Кольского районного суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, с отбыванием наказания с исправительной колонии строгого режима.

Фото: vsluh.ru

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