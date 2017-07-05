Северянину, убившему рабочего на стройке, вынесли приговор

05 Июля 2017 года, 16:00

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 5 июля/ БИ-ПОРТ - Вступил в законную силу приговор Кольского районного суда в отношении 44-летнего жителя поселка Никель Мурманской области. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Вечером 3 октября обвиняемый вместе с другими рабочими распивал спиртные напитки на строительной площадке в посёлке Кильдинстрой. В какой-то момент между ним и другим мужчиной произошёл конфликт. Обвиняемый схватил нож и ударил потерпевшего в область бедра, повредив бедренную артерию. Последний скончался в медицинском учреждении от потери крови.

Приговором Кольского районного суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, с отбыванием наказания с исправительной колонии строгого режима.

Фото: vsluh.ru