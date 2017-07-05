Полиция Мурманска устанавливает личность подозреваемого в краже из магазина по улице Полярные Зори

06 Июля 2017 года, 09:09

МУРМАНСК/ 6 июля - 8 февраля 2017 года примерно в период времени с 20.00 до 21.00 мужчина, зайдя в помещение магазина «Дикси» по улице Полярные Зори, тайно, путем свободного доступа похитил имущество, на общую сумму 2803 рубля.

По подозрению в совершении данного преступления разыскивается: молодой человек, на вид 22-27 лет, 170-175 см, был одет: черная шапка, черная куртка, голубые джинсы, чёрные ботинки; славянской внешности.

По данному факту следователем отдела полиции №1 УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

Просьба всех, кто что-либо знает об обстоятельствах совершения данного преступления или знает лицо, причастное к краже, сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (8152) 40-76-09, 8902-139-26-25 (уголовный розыск), 02. Анонимность гарантируется.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОУР ОП № 1 УМВД России по г. Мурманску)