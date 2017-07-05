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Главная » Криминал » В Мурманске полицейскими задержан подозреваемый в краже из гаража
 
 
 
 
06 Июля 2017 года, 10:52

В Мурманске полицейскими задержан подозреваемый в краже из гаража


МУРМАНСК/ 6 июля - В дежурную часть обратилась 39-летняя жительница областного центра с заявлением о хищении из гаража, расположенного по улице Свердлова, ее двух велосипедов, общей стоимостью 20 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы в ходе осмотра места преступления установили, что неизвестный путем пролома стены в гараже тайно похитил принадлежащее потерпевшей имущество.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый, 34-летний местный житель, и доставлен в отдел полиции. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Похищенное имущество было изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Spoki

 

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