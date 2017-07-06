Житель Кандалакши угрожал зарубить пенсионерку топором

06 Июля 2017 года, 13:00

КАНДАЛАКША/ 6 июля/ БИ-ПОРТ – В Кандалакше возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в угрозе убийством. В Кандалакше в дежурную часть отдела полиции поступило заявление от пенсионерки, которая сообщила, что неизвестный ей мужчина в дневное время, находясь в коридоре общежития на улице Комсомольская, высказывал в ее адрес угрозы убийством, размахивая топором. Женщина восприняла эти угрозы всерьез.

Участковый уполномоченный полиции, установив личность подозреваемого, передал заявку на оказание помощи в задержании данного гражданина сотрудникам Росгвардии.

Через некоторое время мужчина был задержан по месту жительства сотрудниками. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Фото: Tumix.ru