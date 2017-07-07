Угонщицу-наркоманку задержали сотрудники Росгвардии в Мурманске

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас! Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас!
Программа мероприятий ко Дню металлурга на «Олконе» Программа мероприятий ко Дню металлурга на «Олконе»
Свежая треска на День рыбака в Мурманске Свежая треска на День рыбака в Мурманске
Продолжается набор на обучение в МГЭУ Северо-Западный институт Продолжается набор на обучение в МГЭУ Северо-Западный институт
Празднуем День рыбака в «ДОМИКАХ У ФОРУМА» Празднуем День рыбака в «ДОМИКАХ У ФОРУМА»
 
 

Видеоновости16+

Минтранс усомнился в данных, что 100% дорог Мурманска соответствуют ГОСТу
 
 
 
 

Курсы валют 07.07.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,9479
1,0675
1 USD
Доллар США
60,2426
0,6639
1 EUR
Евро
68,3814
0,7060
10 NOK
Норвежских крон
71,8508
0,6049
10 SEK
Шведских крон
71,0559
1,0333
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

3.8 м/с
давление 759.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

Выбор редакции

«Вертолёты России» досрочно передали минобороны два арктических Ми-8
07 Июля 2017, 12:24
«Вертолёты России» досрочно передали минобороны два арктических Ми-8
Родителям первоклашек выплатят единовременное пособие. Но не всем
07 Июля 2017, 12:06
Родителям первоклашек выплатят единовременное пособие. Но не всем
Призывная кампания в Мурманской области завершилась досрочно
07 Июля 2017, 09:40
Призывная кампания в Мурманской области завершилась досрочно
Ограничение движения в День рыбака
07 Июля 2017, 08:50
Ограничение движения в День рыбака
 
 
 
 

Самое читаемое

В Red Wings прокомментировали отмену рейсов Мурманск – Москва
06 Июля 2017, 18:01
Стройку Нахимовского училища проинспектирует замминистра обороны
06 Июля 2017, 16:10
Дождались: во флотской столице начат ремонт детской поликлиники
06 Июля 2017, 17:00
Аэрофлот намерен штрафовать агентов за отсутствие номера телефона пассажира
06 Июля 2017, 17:33
Из горящей квартиры в Мурманске спасли человека
06 Июля 2017, 13:55
На Северном флоте состоится гонка «Заполярный рубеж»
06 Июля 2017, 14:20
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Криминал » Угонщицу-наркоманку задержали сотрудники Росгвардии в Мурманске
 
 
 
 
07 Июля 2017 года, 13:18

Угонщицу-наркоманку задержали сотрудники Росгвардии в Мурманске


МУРМАНСК/ 7 июля/ БИ-ПОРТ – В областном центре сотрудниками Росгвардии задержана угонщица автомобиля.

Накануне вечером в Мурманске в дежурную часть полиции обратился местный житель, который сообщил, что его сожительница уехала на принадлежащем ему автомобиле марки «Audi Q3» без его ведома утром того же дня. До настоящего времени женщина на связь не вышла и автомобиль не вернула. Информация об автомобиле тут же была передана сотрудникам правоохранительных органов, находящимся на маршрутах патрулирования.

Через некоторое время наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по г. Мурманску на ул. Свердлова обнаружил разыскиваемый автомобиль, к которому подошла девушка и открыла дверь. Для задержания подозреваемой сотрудники Росгвардии подъехали к автомобилю, заблокировав пути отъезда.

Попросив гражданку предъявить документы, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на странное поведение девушки, характерное при наркотическом опьянении: суженные зрачки, резкие перепады настроения, заторможенная реакция и речь, отсутствие запаха алкоголя.

Для дальнейшего разбирательства на место обнаружения разыскиваемого автомобиля была вызвана следственно-оперативная группа.

«В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении в отношении 31-летней жительницы Мурманска уголовного дела», – сообщил «Би-порту» инспектор по особым поручениям группы информации и общественных связей Управления Росгвардии по Мурманской области Павел Харченко.

Фото: VistaNews.ru

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
ГИМС и ВОСВОД патрулируют водоёмы Мурманской области
2.
В Кольском районе продолжают ловить пьяных водителей
3.
Родителям первоклашек выплатят единовременное пособие. Но не всем
4.
У арктических круизов могут появиться конкуренты. Антарктические
5.
В Ковдорскую поликлинику хотят привлечь новые кадры
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта