Угонщицу-наркоманку задержали сотрудники Росгвардии в Мурманске

07 Июля 2017 года, 13:18

МУРМАНСК/ 7 июля/ БИ-ПОРТ – В областном центре сотрудниками Росгвардии задержана угонщица автомобиля.

Накануне вечером в Мурманске в дежурную часть полиции обратился местный житель, который сообщил, что его сожительница уехала на принадлежащем ему автомобиле марки «Audi Q3» без его ведома утром того же дня. До настоящего времени женщина на связь не вышла и автомобиль не вернула. Информация об автомобиле тут же была передана сотрудникам правоохранительных органов, находящимся на маршрутах патрулирования.

Через некоторое время наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по г. Мурманску на ул. Свердлова обнаружил разыскиваемый автомобиль, к которому подошла девушка и открыла дверь. Для задержания подозреваемой сотрудники Росгвардии подъехали к автомобилю, заблокировав пути отъезда.

Попросив гражданку предъявить документы, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на странное поведение девушки, характерное при наркотическом опьянении: суженные зрачки, резкие перепады настроения, заторможенная реакция и речь, отсутствие запаха алкоголя.

Для дальнейшего разбирательства на место обнаружения разыскиваемого автомобиля была вызвана следственно-оперативная группа.

«В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, решается вопрос о возбуждении в отношении 31-летней жительницы Мурманска уголовного дела», – сообщил «Би-порту» инспектор по особым поручениям группы информации и общественных связей Управления Росгвардии по Мурманской области Павел Харченко.

Фото: VistaNews.ru