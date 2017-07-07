В Оленегорске сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества

07 Июля 2017 года, 13:32

ОЛЕНЕГОРСК/ 7 июля - Пожилая женщина рассказала полицейским, что ей на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, после чего сообщил об ошибочном зачислении денежных средств на ее карту. Обманным путем, под предлогом возврата денег, злоумышленник убедил женщину пройти к ближайшему банкомату, и под диктовку выполнить определенные манипуляции. В результате со счета пенсионерки были похищены деньги в сумме 85 тысяч 850 рублей.

После разговора телефон «сотрудника банка» оказался недоступен. Заявительница знала о подобных способах мошенничества.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям Заполярья – будьте предельно внимательны при общении по телефону с незнакомыми людьми. Если Вам на телефон поступают звонки и сообщения сомнительного содержания, немедленно прекратите разговор с неизвестными и сообщите об этом в полицию по телефону 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: imenno.ru



