60-летний сын «обчистил» родительский дом

08 Июля 2017 года, 17:30

МУРМАНСК/ 8 июля/ БИ-ПОРТ - Сестра подозревает брата в краже вещей из квартиры матери.

В дежурную часть поступило заявление от 55-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что из дома ее матери исчезли стиральная машина, холодильник, швейная машинка. Сумма ущерба составила примерно 75 тысяч рублей.

Мурманчанка рассказала, что подозревает в краже брата-алкоголика.

60-летний местный житель доставлен в отдел полиции. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенную технику он хотел продать, а денежные средства потратить на личные нужды. Похищенное имущество изъято.

Возбуждено уголовное дело. Нерадивый сын может лишиться свободы на 5 лет.

Фото: uralinform.ru