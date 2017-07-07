Из квартиры жительницы Кандалакши вынесли телевизор

09 Июля 2017 года, 13:45

КАНДАЛАКША/ 9 июля/ БИ-ПОРТ - В полицию Кандалакши с заявлением о краже обратилась местная жительница, 1974 года рождения. Женщина рассказала, что ненадолго уходила из дома в ближайший магазин, при этом входную дверь квартиры на замок не закрыла. Вернувшись домой, она обнаружила, что из квартиры пропал телевизор стоимостью более 2000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшую и выяснили, что женщина часто не закрывает дверь квартиры.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого, находящегося под административным надзором 40-летнего жителя Кандалакши и доставили в отдел полиции. Мужчина признался в совершении кражи.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит срок до шести лет. Похищенное имущество изъято, подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Фото: ClicR