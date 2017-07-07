Росгвардейцы задержали колбасного вора в Мурманске

10 Июля 2017 года, 12:21

МУРМАНСК/ 10 июля – Вечером в Центр оперативного управления нарядами Росгвардии поступила информация о том, что в одном из магазинов на улице Орликовой областного центра неизвестный мужчина открыто похитил продукты питания с прилавка и попытался скрыться с похищенным.

На место происшествия незамедлительно был направлен наряд группы задержания ОВО Росгвардии по городу Мурманску. Подъехав на место, росгвардейцы обнаружили, что подозреваемый молодой человек активно оказывает сопротивление охране магазина и пытается скрыться.

Сотрудники ОВО задержали сопротивлявшегося грабителя и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Молодой человек, 1988 года рождения, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления, был доставлен в отдел полиции.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Фото: TVC.ru / Денис Нарыльнев