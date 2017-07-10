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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Сергей Агарков:

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Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

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Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

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Главная » Криминал » Полиция предупреждает – будьте внимательны при осуществлении сделок посредством сети Интернет
 
 
 
 
10 Июля 2017 года, 16:00

Полиция предупреждает – будьте внимательны при осуществлении сделок посредством сети Интернет


МУРМАНСК/ 10 июля - 32-летний потерпевший, обратившись в дежурную часть, сообщил, что неизвестное лицо под предлогом продажи гидроскутера завладело его деньгами в сумме 10 тысяч 700 рублей.

Опросив потерпевшего, полицейские выяснили, что он позвонил по телефону и договорился о покупке. «Продавец» настаивал на предоплате до получения товара. После осуществления предоплаты, посредством использования онлайн услуги, связь с ним прервалась.

Заявитель знал о подобных способах мошенничества.

Сотрудниками полиции по факту мошенничества проводятся оперативно-проверочные мероприятия.

УМВД России по Мурманской области предупреждает: будьте внимательны при оформлении любых сделок посредством сети Интернет.

Если есть подозрения, что вы стали жертвой мошенников, стоит немедленно обратиться в полицию по телефону: «02».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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