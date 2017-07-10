Полиция предупреждает – будьте внимательны при осуществлении сделок посредством сети Интернет

10 Июля 2017 года, 16:00

МУРМАНСК/ 10 июля - 32-летний потерпевший, обратившись в дежурную часть, сообщил, что неизвестное лицо под предлогом продажи гидроскутера завладело его деньгами в сумме 10 тысяч 700 рублей.

Опросив потерпевшего, полицейские выяснили, что он позвонил по телефону и договорился о покупке. «Продавец» настаивал на предоплате до получения товара. После осуществления предоплаты, посредством использования онлайн услуги, связь с ним прервалась.

Заявитель знал о подобных способах мошенничества.

Сотрудниками полиции по факту мошенничества проводятся оперативно-проверочные мероприятия.

УМВД России по Мурманской области предупреждает: будьте внимательны при оформлении любых сделок посредством сети Интернет.

Если есть подозрения, что вы стали жертвой мошенников, стоит немедленно обратиться в полицию по телефону: «02».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области