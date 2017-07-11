В Кировске сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества

11 Июля 2017 года, 16:16

КИРОВСК/ 11 июля - В дежурную часть отдела полиции обратился житель города Кировска. Мужчина сообщил о том, что неизвестный поджог его автомобиль. Сумма имущественного ущерба составила 450 тысяч рублей.

Полицейские, прибыв на место происшествия, выяснили, что пожаром было поврежден автомобиль «Хенде Старекс», припаркованный у дома по улице Олимпийской. Опросив потерпевшего, они установили, что в противоправных действиях есть основания подозревать бывшего мужа дочери, с которым мужчина находился в ссоре на почве личных неприязненных отношений.

В результате оперативных мероприятий подозреваемого, 1983 года рождения, задержали.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным частью 3 статьи 30 УК РФ, частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации отдела полиции по городу Кировску МО МВД РФ «Апатитский»)

Фото: Pavlofox