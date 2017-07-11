11 Июля 2017 года, 13:45

МУРМАНСК/ 11 июля/ БИ-ПОРТ – Обвиняемый в убийстве мурманчанин выпущен под домашний арест накануне. Об этом «Би-порту» сообщили в суде.

Напомним, вечером 11 сентября 2016 года мурманчанин выстрелом из травматического оружия, ранил мужчину в область шеи. В результате потерпевший скончался от полученного ранения спустя три дня в медицинском учреждении.

Преступник, скрывшийся с места преступления, был задержан сотрудниками полиции спустя два дня в Мончегорске в квартире одного из своих знакомых.

Фото: Svopi.ru