В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

МУРМАНСК/ 12 июля - В отдел полиции обратилась женщина, 1964 года рождения. Потерпевшая сообщила, что неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, в ходе телефонного разговора сообщил заявительнице о том, что с ее банковского счета мошенники пытались снять денежные средства. «Сотрудник» убедил женщину тем, что для предотвращения мошеннических действий ей необходимо назвать номер банковской карты, дату выпуска и код безопасности.
Вскоре потерпевшей пришло оповещение от мобильного банка о списании с ее расчетного счета денежных средств в сумме 30 тысяч рублей.
Номер телефона, с которого звонил злоумышленник, как установили сотрудники полиции, оказался зарегистрирован в Курганской области.
По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.
Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
Фото: newstracker