В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

12 Июля 2017 года, 17:45

МУРМАНСК/ 12 июля - В отдел полиции обратилась женщина, 1964 года рождения. Потерпевшая сообщила, что неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, в ходе телефонного разговора сообщил заявительнице о том, что с ее банковского счета мошенники пытались снять денежные средства. «Сотрудник» убедил женщину тем, что для предотвращения мошеннических действий ей необходимо назвать номер банковской карты, дату выпуска и код безопасности.

Вскоре потерпевшей пришло оповещение от мобильного банка о списании с ее расчетного счета денежных средств в сумме 30 тысяч рублей.

Номер телефона, с которого звонил злоумышленник, как установили сотрудники полиции, оказался зарегистрирован в Курганской области.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: newstracker



