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Главная » Криминал » В следкоме рассказали о ходе расследования убийства в Коле
 
 
 
 
12 Июля 2017 года, 16:45

В следкоме рассказали о ходе расследования убийства в Коле


МУРМАНСК/ 12 июля – Сегодня в Мурманске состоялся совместный брифинг руководителя следственного отдела по Кольскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Евгения Реброва и заместителя начальника отдела уголовного розыска УМВД России по Мурманской области Дениса Лобова, которые рассказали о ходе расследования уголовного дела по факту обнаружения в гараже на территории автогородка в поселке Мурмаши Кольского района Мурманской области трупа мужчины.

Установлено, что 24 июня 2017 года в гараже, расположенном на территории автогородка в поселке Мурмаши Кольского района Мурманской области обнаружен труп мужчины, 1979 года рождения, с телесными повреждениями в области головы.

В результате грамотно спланированных действий следователей, следователей-криминалистов следственного управления СКР по Мурманской области и оперативных сотрудников УМВД России по Мурманской области данное преступление раскрыто в кратчайшие сроки. Лицо, подозреваемое в причастности к совершению указанного преступления, удалось установить и задержать.

Им оказался местный житель города Кола Мурманской области, 1987 года рождения, который, находясь в гараже со своим знакомым, в ходе конфликта нанес несколько ударов тупым предметом по голове потерпевшего и скрылся с места преступления. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровья, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается.

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