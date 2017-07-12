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Главная » Криминал » Мошеннику не удалось обмануть жителей Мурманска
 
 
 
 
13 Июля 2017 года, 11:58

Мошеннику не удалось обмануть жителей Мурманска


МУРМАНСК/ 13 июля - В полицию Мурманска обратился житель Первомайского округа областного центра с заявлением о попытке совершения в отношении его жены мошеннических действий. Мужчина рассказал полицейским, что его супруге на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного лица.

Собеседник, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил ложные сведения о задержании ее несовершеннолетнего сына за совершение преступления, и что для прекращения уголовного дела ей необходимо заплатить 100 тысяч рублей. Мошенник пояснил, что данная сумма необходима для того, чтобы «откупиться» от сотрудников правоохранительных органов.

Родители мальчика незамедлительно отправились в отдел полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску. Мурманчане о подобных фактах обмана знали из сообщений в средствах массовой информации.

По факту попытки мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление личности преступника.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям Мурманска и Мурманской области – будьте предельно внимательны при общении по телефону с незнакомыми людьми. Если Вам на телефон поступают звонки и сообщения сомнительного содержания, немедленно прекратите разговор с неизвестными и сообщите об этом в полицию по телефону 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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