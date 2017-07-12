Мурманские следователи расследуют очередной суицид

13 Июля 2017 года, 15:19

МУРМАНСК/ 13 июля/ БИ-ПОРТ – Следком проводит проверку по факту обнаружения трупа мужчины в одной из квартир на улице Халатина в Мурманске.

Тело 39-летнего мужчины обнаружили хозяйка квартиры, у которой мужчина снимал комнату, и его сожительница. Выяснилось, что мужчина долгое время не покидал комнату. Заподозрив неладное, женщины вызвали спасателей и полицию, однако к их приезду мужчина уже был давно мёртв.

«По предварительной информации, мужчина состоял на учёте в наркологическом диспансере», – сообщила «Би-порту» официальный представитель регионального следкома Ксения Кошелюк. По данному факту проводится проверка.