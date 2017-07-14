Житель поселка Кильдинстрой стал жертвой мошенников

14 Июля 2017 года, 14:31

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 14 июля - В отдел полиции за помощью обратился житель поселка Кильдинстрой, 1967 года рождения. По его словам, он планировал приобрести автомобильные шины для своего автомобиля. Соответствующие объявления о продаже искал в сети Интернет.

Обнаружив необходимую информацию и договорившись о сделке, потерпевший перечислил на счет неизвестного ему лица предоплату в сумме 10 тысяч рублей. После совершения банковской операции связь с «продавцом» прервалась.

В настоящее время сотрудниками полиции по факту мошенничества проводятся оперативно-проверочные мероприятия.

УМВД России по Мурманской области предупреждает: будьте внимательны при покупке товаров в сети Интернет.

Не следует вносить предоплату за товар до его непосредственного получения по почте или через курьера. Оплату рекомендуется вносить только после того, как заказанный товар будет получен и проверен.

Если есть подозрения, что в отношении вас или ваших близких совершены мошеннические действия, немедленно обратитесь за помощью в полицию по телефону «02».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области