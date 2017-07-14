Жительница города Мончегорска заплатила телефонным мошенникам 200 тысяч рублей

14 Июля 2017 года, 17:00

МОНЧЕГОРСК/ 14 июля - В полицию обратилась потерпевшая, 1939 года рождения. Пенсионерка рассказала полицейским, что некоторое время назад ей поступил звонок от неизвестного лица. Собеседник, представившись представителем управления финансово-контрольной инспекции, сообщил заведомо ложные сведения о возврате денежных средств обманутым гражданам, за ранее перечисленные денежные средства за услуги экстрасенса.

Под предлогом оформления сертификата для возврата денег мошенник убедил пенсионерку перевести денежные средства в размере 200 тысяч рублей на продиктованный им расчетный счет. После совершения банковской операции связь с «представителем» прервалась.

Пожилая женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Дальнейшие оперативно-проверочные мероприятия по факту мошенничества продолжаются.

Полиция напоминает гражданам о необходимости быть бдительными, не переводить денежные средства на незнакомые расчетные счета физических и юридических лиц в банках, счета незнакомых мобильных телефонов, не передавать их курьерам или другим незнакомым посредникам.

Если есть подозрения, что Вы можете стать жертвой телефонных мошенничеств необходимо срочно сообщить об этом в полицию по телефону 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области