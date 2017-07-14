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Главная » Криминал » 16-летний мурманчанин выпросил телефон и сбежал с ним
 
 
 
 
15 Июля 2017 года, 17:26

16-летний мурманчанин выпросил телефон и сбежал с ним


МУРМАНСК/ 15 июля/ БИ-ПОРТ  -  В дежурную часть обратился 21-летний житель областного центра с заявлением о хищении у него мобильного телефона.

Он рассказал полицейским, что незнакомец попросил воспользоваться телефоном. Когда мобильный попал к нему в руки, мужчина убежал. Ущерб оценивается в 21 тысячу рублей.

Молодой человек смог описать приметы злоумышленника, информацию о розыске передали дежурным нарядам полиции. Подозреваемого 16-летнего жителя Мурманска задержали. Похищенный телефон полицейские изъяли у злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело. Подросток может провести в колонии два года.

Фото: VnReview

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