Жителя Ревды уговорили оформить «страховку»

16 Июля 2017 года, 17:15

РЕВДА/ 16 июля/ БИ-ПОРТ – 23-летнего жителя Ревды обманули мошенники.

Накануне молодому человеку на мобильный телефон поступил звонок. Собеседник, представившись сотрудником банка, сообщил об одобрении на выдачу кредита. «Сотрудник», под предлогом внесения страховых взносов, убедил молодого человека пройти к ближайшему банкомату и совершить банковскую операцию. После списания денежных средств - 12 тысяч 500 рублей - на звонки злоумышленник перестал отвечать.

Северянин понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию.

В настоящее время по данному факту проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.