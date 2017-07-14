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Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

 
 
 
 

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Главная » Криминал » Жителя Ревды уговорили оформить «страховку»
 
 
 
 
16 Июля 2017 года, 17:15

Жителя Ревды уговорили оформить «страховку»


РЕВДА/ 16 июля/ БИ-ПОРТ – 23-летнего жителя Ревды обманули мошенники.

Накануне молодому человеку на мобильный телефон поступил звонок. Собеседник, представившись сотрудником банка, сообщил об одобрении на выдачу кредита. «Сотрудник», под предлогом внесения страховых взносов, убедил молодого человека пройти к ближайшему банкомату и совершить банковскую операцию. После списания денежных средств - 12 тысяч 500 рублей -  на звонки злоумышленник перестал отвечать.

Северянин понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию.

В настоящее время по данному факту проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.

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