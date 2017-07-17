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Сари
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Главная » Криминал » В Заполярном задержан подозревемый в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого
 
 
 
 
17 Июля 2017 года, 12:23

В Заполярном задержан подозревемый в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого


ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 17 июля - В отдел полиции города Заполярный поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя, 1959 года рождения, с ранениями живота и грудной клетки, которые привели к серьезным травмам внутренних органов. Травмы, по словам медиков, создавали угрозу для жизни пострадавшего, в связи с чем их квалифицировали как причинившие тяжкий вред здоровью.

Сотрудникам полиции удалось опросить потерпевшего мужчину. В результате они установили, что телесные повреждения ему причинил знакомый, у которого он находился в гостях в квартире по ул. Шабалина. Конфликт возник по малозначительному поводу в процессе совместного распития спиртных напитков, на почве личных неприязненных отношений. Злоумышленник нанес не менее 2 ударов кухонным ножом по телу потерпевшего.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый, мужчина, 1960 года рождения, был задержан.

Следователем ОМВД России по Печенгскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: fedpress.ru

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