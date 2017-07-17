В Терском районе полицейские задержали подозреваемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов

17 Июля 2017 года, 18:16

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 17 июля - В ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудники МО МВД России «Кандалакшский» установили, что два местных жителя занимаются незаконной добычей водных биологических ресурсов в прибрежной зоне Белого моря, в районе с. Кашкаранцы.

Мужчины, используя ставную сеть, добыли 10 экземпляров горбуши. Продолжить противоправные действия они не смогли, так как был задержаны полицейскими. Личности подозреваемых выяснены, ими оказались жители с. Кашкаранцы и г. Кандалакша, 1963 и 1982 года рождения. Один из подозреваемых ранее уже был судим.

По факту дознавателем МО МВД России «Кандалакшский» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде нескольких лет лишения свободы.

Стоит отметить, что операция «Путина» началась с мая текущего года и продлится до декабря.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области