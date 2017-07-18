В Кандалакшском районе полицейские задержали подозреваемого в незаконной добыче водных биологических ресурсов

18 Июля 2017 года, 18:54

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 18 июля - В ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудники полиции установили, что один из жителей области занимается незаконной добычей водных биологических ресурсов в устье р. Колвица.

Мужчина, 1980 года рождения, используя подводное ружье со стрелой, добыл экземпляр семги. Продолжить противоправные действия он не смог, так как был задержан сотрудниками полиции. Личность подозреваемого выяснили, им оказался житель города Апатиты, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

По факту дознавателем ОМВД России «Кандалакшский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде нескольких лет лишения свободы.

Стоит отметить, что операция «Путина» началась с мая текущего года и продлится до декабря.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области