Мурманчанин получил условный срок за сбыт наркотиков

19 Июля 2017 года, 09:28

МУРМАНСК/ 19 июля/ БИ-ПОРТ – Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Мурманска, которого 6 июля признали виновным в незаконном сбыте наркотических веществ. Как рассказали «Би-порту» в Управлении ФСБ России по Северному флоту, гражданин был задержан в апреле 2016 года. Он сбыл гашиш общей массой 10,33 грамма. В автомобиле задержанного были обнаружены и изъяты наркотические средства гашиш общим весом 8,74 грамма и метамфетамин (первитин) общим весом 0,405 грамма.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно.

Фото: cracked.com