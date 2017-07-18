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Главная » Криминал » В Апатитах полицейские возбудили уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений пенсионеру
 
 
 
 
19 Июля 2017 года, 10:20

В Апатитах полицейские возбудили уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений пенсионеру


АПАТИТЫ/ 19 июля - В отдел полиции города ночью поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя, 1952 года рождения, с несколькими черепно-мозговыми травмами, переломами ребер, повреждениями внутренних органов, множественными гематомами и ссадинами. Травмы, по словам медиков, создавали угрозу для жизни пострадавшего, в связи с чем, их квалифицировали как причинившие тяжкий вред здоровью.

Пострадавший мужчина был доставлен из квартиры по ул. Ферсмана. Опросив соседей в качестве свидетелей, полицейские выяснили, что там произошла ссора, звуки которой многие слышали. Было установлено, что в данной квартире находился в гостях сын пострадавшего. Конфликт между родственниками, как выяснилось, возник по малозначительному поводу после совместного распития спиртных напитков. В результате ссоры сын умышленно нанес палкой-тростью множество ударов потерпевшему.

Подозреваемого мужчину, 1978 года рождения, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности за грабеж, задержали. Позже он признался в содеянном.

Следователем в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Znak.com

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