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Главная » Криминал » В Ковдоре полицейские раскрыли квартирную кражу
 
 
 
 
19 Июля 2017 года, 15:24

В Ковдоре полицейские раскрыли квартирную кражу


КОВДОР/ 19 июля - В полицию города обратился 57-летний местный житель. Мужчина пояснил полицейским, что неизвестный вскрыл дверь в принадлежащую ему квартиру на ул. Слюдяная и похитил имущество на общую сумму около 20 тысяч рублей. В числе украденного потерпевший перечислил аудио-, компьютерную и бытовую технику.

На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник проник в чужое жилье путем взлома дверного замка. Ими были сняты отпечатки пальцев и другие следы, оставленные похитителем. В ходе оперативно-разыскных мероприятий, после проверки специализированных баз данных, выяснилось, что дактилоскопические отпечатки принадлежат местному жителю, 1977 года рождения, ранее уже судимому за кражу.

Подозреваемого вскоре задержали, он признался в содеянном. Мужчина официально нигде не работает. Похищенное имущество он частично продал.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: © Fotolia / ia_64

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