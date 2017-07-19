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Главная » Криминал » В Мурманской области силами сотрудников подразделений экономической безопасности выявлен ущерб на 586 миллионов рублей
 
 
 
 
20 Июля 2017 года, 11:29

В Мурманской области силами сотрудников подразделений экономической безопасности выявлен ущерб на 586 миллионов рублей


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июля - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Мурманской области подвело итоги оперативно-служебной деятельности за минувшие полгода.

В числе основных задач службы продолжают оставаться защита государственных средств, выделяемых на реализацию инвестиционных проектов, развитие высокотехнологичных отраслей, формирование транспортной инфраструктуры, а также предупреждение и пресечение преступных посягательств на бюджетные и внебюджетные средства. Кроме того, работа сотрудников подразделения нацелена на декриминализацию сферы электроэнергетики и рынка топливных товаров, защиту прав субъектов малого и среднего бизнеса, борьбу с банковскими мошенничествами, на выявление коррупционных преступлений, совершаемых против государственной власти и интересов государственной службы.

Комплексом мер, реализуемых на постоянной основе, в настоящее время удалось повысить уровень эффективности работы подразделений ЭБиПК по обеспечению экономической безопасности региона и противодействию коррупции на территории Мурманской области.

По итогам работы за 6 месяцев 2017 года на 58 процентов больше выявлено преступлений в сфере защиты бюджетных денежных средств, из которых 33 относятся к категории тяжких и особо тяжких, 15 – коррупционной направленности, 3 относятся к категории значимых. Из выявленных преступлений в бюджетной сфере 1 связано с хищением денежных средств при реализации долгосрочной целевой программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 3 совершены при исполнении государственных заказов, 1 связано с хищением денежных средств при исполнении муниципального контракта и 9 - с хищениями бюджетных денежных средств, выделяемых на социальную поддержку, в том числе малоимущих слоев населения.

За истекший период текущего года сотрудниками службы экономической безопасности выявлено 37 преступлений, совершены в сфере государственного оборонного заказа, при реализации долгосрочных целевых программ, в сфере налогообложения, жилищно-коммунальном хозяйстве.

Окончено расследованием 84 уголовных дела о преступлениях экономической направленности. Материальный ущерб от всех выявленных экономических преступлений составил более 586 миллионов рублей, из них возмещено 306,6 миллионов. Было установлено 84 лица, совершивших преступления, из которых 49 привлечены к уголовной ответственности.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УЭБиПК УМВД России по Мурманской области)

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