Полицейскими в Апатитах задержана подозреваемая в нанесении ножевого ранения знакомому

20 Июля 2017 года, 18:25

АПАТИТЫ/ 20 июля - В отдел полиции города ночью поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя, 1973 года рождения, с колото-резаным ранением брюшной стенки и повреждением внутренних органов. Травмы, по словам медиков, квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью.

Пострадавший мужчина был доставлен из квартиры по ул.Кирова. Опросив соседей в качестве свидетелей, полицейские выяснили, что там произошла ссора, звуки которой многие слышали. Было установлено, что у хозяйки данной квартиры находился в гостях мужчина. Конфликт, как выяснилось, возник по малозначительному поводу после совместного распития спиртных напитков. В результате ссоры женщина умышленно, используя в качестве оружия нож, нанесла удар в область живота потерпевшему.

Подозреваемую, 1973 года рождения, ранее многократно привлекавшуюся к уголовной ответственности, задержали по месту жительства. Позже она призналась в содеянном.

Следователем в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: 116chelny.ru