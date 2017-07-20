В Кандалакше полицейскими из незаконного оборота изъята поддельная денежная купюра

21 Июля 2017 года, 12:19

КАНДАЛАКША/ 21 июля - В отдел полиции города поступило сообщение от работников супермаркета, расположенного по ул. Новая. Они заявили о том, что ими обнаружена купюра достоинством пять тысяч рублей, вызвавшая сомнение в своей подлинности. Денежной купюрой за покупку товара расплатился один из посетителей.

Изъятая купюра с признаками подделки была направлена в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Мурманской области на исследование. В ходе оператмивно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан по месту жительства неработающий мужчина, 1986 года рождения.

Специалистами было установлено, что купюра не соответствуют ГОСТу и не выполнена производством ФГУП «ГОЗНАК». При ее изготовлении был применен способ струйной печати четырехцветного струйного принтера.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.186 УК РФ. За изготовление, хранение и сбыт поддельных денежных средств, в соответствии с данной статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с наложением штрафа в размере до одного миллиона рублей.

В ходе расследования устанавливаются возможные дополнительные эпизоды изготовления фальшивок и источник их производства. Полицейские напоминают гражданам о том, что в случае обнаружения фальшивых денег не следует пытаться их сбыть. Необходимо немедленно сообщить о данном факте в полицию по телефону 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: SM News