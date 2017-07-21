За кражу косметики в Мурманске жительнице Североморска грозит тюремное заключение

21 Июля 2017 года, 14:17

МУРМАНСК/ 21 июля - Вечером на пульт Центра оперативного управления нарядами ОВО Росгвардии по г. Мурманску поступил сигнал «Тревога» – сработала кнопка тревожной сигнализации в гипермаркете, расположенном на пр. Ленина. Незамедлительно к охраняемому объекту была направлена группа задержания для выяснения причин срабатывания сигнализации.

Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии установили, что проживающая в Североморске женщина, 1977 года рождения, попыталась похитить из магазина косметику на крупную сумму.

За данное деяние подозреваемая была доставлена нарядом Отдела вневедомственной охраны по г.Мурманску в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в отношении задержанной сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.