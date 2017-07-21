Житель ближнего зарубежья угрожал убийством своей сожительнице

21 Июля 2017 года, 14:38

МУРМАНСК/ 21 июля - Сотрудники Росгвардии в рамках взаимодействия с сотрудниками полиции задержали мужчину, подозреваемого в высказывании угроз убийством в отношении мурманчанки, 1972 года рождения.

Сотрудникам Отдела вневедомственной охраны Росгвардии по г.Мурманску поступила информация о том, что 16 июля уроженец ближнего зарубежья, проживающий и работающий в настоящее время в г. Мурманске, угрожал убийством своей сожительнице. Угрозу гражданка восприняла реально и обратилась в полицию.

Сотрудники Росгвардии в ходе разыскных мероприятий установили местонахождение и задержали мужчину, 1981 года рождения, ранее привлекавшегося к административной ответственности.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Геннадий Черкасов