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Главная » Криминал » 8 лет получила ревнивая мурманчанка за 25 ударов ледорубом
 
 
 
 
22 Июля 2017 года, 13:24

8 лет получила ревнивая мурманчанка за 25 ударов ледорубом


МУРМАНСК/22 июля/БИ-ПОРТ – 8 лет колонии общего режима получила мурманчанка за убийство в порыве гнева. 39-летняя женщина в марте этого года в квартире на ул. Марата поссорилась со своей 37-летней приятельницей. По версии следствия, женщина жестоко избила гостью.

«Нанесла не менее 11 ударов кулаками и ногами по различным частям тела и не менее 25 ударов в область головы инструментом для колки льда. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась через непродолжительное время», - говорится в сообщении СУ СК России по Мурманской области.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Приговор суда не вступил в законную силу.

 

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