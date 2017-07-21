Мошенников с «больными детьми» ждет наказание

23 Июля 2017 года, 10:00

РОССИЯ/22 июля - Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила о создании мер по борьбе с мошенниками, которые собирают на улицах деньги на лечение якобы больных детей, передает РИА «Новости».

«Это очень серьезная тема. Во-первых, потому, что она подрывает доверие к благотворительности вообще… Эта проблема реально есть, и здесь решение в следующем: с одной стороны, это работа с законодательством, а второе, и это очень важно, это ваше участие, информация об этих случаях должна поступать куда положено. Сейчас мы, в том числе, аккумулируем ее, и я думаю, в ближайшее время мы постараемся решения некие предложить», — заявила Кузнецова на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме», который проходит во Владимирской области.

По словам омбудсмена, она «хотела добраться до правды» и лично общалась с «заплаканными женщинами», собирающими на улице деньги на лечение якобы тяжело больных детей, при этом контактов врача или клиники они давать не хотели. Впоследствии же выяснялось, что они просто гастролировали из региона в регион с одной и той же историей.