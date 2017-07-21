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Главная » Криминал » Более 1400 протоколов о мелком хулиганстве составлено за полгода
 
 
 
 
23 Июля 2017 года, 16:13

Более 1400 протоколов о мелком хулиганстве составлено за полгода


МУРМАНСК/23 июля/БИ-ПОРТ - За полгода 1470 протоколов составлено сотрудниками полиции по административным правонарушениям, связанным с мелким хулиганством.  Общая сумма штрафов, превысила 800 тысяч рублей.

Мелким хулиганством в соответствии со статьей 23.3 КоАП РФ считается нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, уничтожением или повреждением чужого имущества. Такие действия влекут наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Полицейские напоминают, что в соответствии со статьей 20.25 КоАП РФ уклонение от исполнения административного наказания, а именно, неуплата административного штрафа в установленный законом срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа или административный арест на срок до 15 суток. За 6 месяцев 2017 года эта мера наказания применена почти к 100 нарушителям.

 

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