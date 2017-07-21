Застолье завершилось переломами ребер и носа

23 Июля 2017 года, 17:18

МУРМАНСК/23 июля/БИ-ПОРТ - В отдел полиции города поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1971 года рождения с тупой травмы грудной клетки, переломами нескольких ребер, повреждением легкого, закрытым переломом костей носа, а также кровоподтеками, ссадинами и ушибленными ранами.

Полицейские выяснили, что пострадавший мужчина был доставлен из квартиры по ул..Ленина. Выснилось, что мужчина поссорился со своим знакомым после совместного застолья. Во время ссоры обидчик несколько раз ударил потерпевшего по голове, а потом толкнул на табурет, о которой мужчина ударился грудной клеткой. 33-летнего обидчика задержали.

Следователем в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.