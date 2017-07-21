Жителя Заполярного осудили за половую связь с малолетней девочкой

24 Июля 2017 года, 12:01

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 24 июля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области вынесли приговор жителю Заполярного, которого обвиняли в половом сношении с несовершеннолетней девочкой. 25-летний северянин неоднократно вступал в половую связь ребёнком, которому было 13 лет, о чем злоумышленник заведомо знал. Об этом сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

Приговором Печенгского районного суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.