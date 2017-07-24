Жителю Мончегорска разбили автомобиль и избили его самого

24 Июля 2017 года, 13:15

МОНЧЕГОРСК/ 24 июля/ БИ-ПОРТ – В Мончегорске задержали двух несовершеннолетних граждан, подозреваемых в повреждении чужого имущества и нанесении побоев. К патрульным Росгвардии обратился местный житель и сообщил, что двое молодых людей разбили битами его автомобиль, а также нанесли телесные повреждения ему и его товарищу.

В ходе разыскных мероприятий сотрудники Росгвардии на одной из улиц Мончегорска обнаружили молодых людей, похожих по приметам. Подозреваемые, которыми оказались 17-летние молодые люди, были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.