Полицейскими Мурманской области задержан подозреваемый в серии телефонных мошенничеств

24 Июля 2017 года, 13:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 июля - Сотрудниками управления уголовного розыска областного управления МВД России раскрыта серия телефонных мошенничеств, которые совершил житель Курганской области, 1983 года рождения. Подозреваемый, ранее неоднократно судимый, в том числе за незаконный оборот наркотических веществ, задержан и доставлен в Мурманскую область.

В настоящее время полицейскими Заполярья установлено четыре эпизода преступных действий, связанных с хищением денежных средств у жителей области. Злоумышленник использовал одну и ту же схему обмана граждан. По телефону он сообщал потерпевшим заведомо ложную информацию о необходимости материальной помощи родственникам, совершившим преступление. Деньги требовались якобы для того, чтобы сын или внук, сбивший в ДТП человека либо нанесший серьезные телесные повреждения пострадавшему, избежал уголовной ответственности.

Жертвами подозреваемого в основном становились пожилые люди. Сумма ущерба, причиненного жителям Мурманской области, составила свыше 790 тысяч рублей.

В целях документирования противоправной деятельности подозреваемого сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Мурманской области выехали в Курганскую область, где злоумышленник и был задержан оперативниками. В ходе обыска по месту жительства у него изъяты банковские карты, а также несколько мобильных телефонов.

В настоящее время житель Курганской области находится под арестом, проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление причастности подозреваемого к дополнительным эпизодам мошеннических действий.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УУР УМВД России по Мурманской области)

Фото: Flickr.com