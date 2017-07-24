Жительница Мончегорска, продавая овец через Интернет, лишилась денежных средств

24 Июля 2017 года, 13:50

МОНЧЕГОРСК/ 24 июля - В полицию Мончегорска обратилась местная жительница, 1962 года рождения, с заявлением о мошенничестве.

Заявительница рассказала полицейским, что разместила на популярном сайте бесплатных объявлений информацию о продаже овец. Ей позвонил неизвестный на мобильный телефон и сообщил, что хочет приобрести животных, для чего готов перевести предоплату на счет северянки в сумме 100 тысяч рублей. Потерпевшая отправилась к банкомату, и, действуя в соответствии с указаниями неизвестного по телефону, открыла ему доступ к своему банковскому счету. После этого со счета жительницы Заполярья были списаны денежные средства в сумме более 35 тысяч рублей. Попытки связаться с лже-покупателем по телефону оказались безуспешными, и женщина отправилась в полицию писать заявление о мошенничестве.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что северянка общалась с мошенником по телефону, зарегистрированному в Челябинской области.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Стоит отметить, что жительница Мончегорска знала о подобных случаях обмана из СМИ, однако все равно поверила мошеннику.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по г. Мончегорску)