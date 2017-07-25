25 Июля 2017 года, 10:28

МУРМАНСКА/ 25 июля/ БИ-ПОРТ – В Семёновском озере обнаружен труп мужчины. Об этом «Би-порту» сообщили в УМВД по городу Мурманску. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится проверка.

Старший помощник руководителя Следственного комитета Ксения Кошелюк рассказала агентству, что мужчина всплыл у берега, видимых телесных повреждений на его теле не обнаружено.

«Сейчас назначен судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти», - сказал собеседник «Би-порта».

Обстоятельства происшествия уточняются.

Фото: ТВ-21 Мурманск