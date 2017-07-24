В Мурманске осудили грабителя бабушек

25 Июля 2017 года, 10:46

МУРМАНСК/ 25 июля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в грабежах и краже. Всего по делу проходит три преступных эпизода, сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В ходе судебного заседания было установлено, что ранее судимый Пётр Кузнецов в мае 2017 года вырывал у пожилых женщин сумки, чем совершил хищение имущества на общую сумму 2500 рублей.

Кроме того, он же, находясь в торговом зале одного из магазинов Ленинского округа, из тележки для продуктов питания похитил имущество и денежные средства потерпевшей, причинив ущерб на общую сумму 10,5 тысяч рублей.

Суд приговорил Кузнецова по совокупности преступлений к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото: twitter.com