За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мурманчанин приговорен к лишению свободы

25 Июля 2017 года, 11:10

МУРМАНСК/ 25 июля/ БИ-ПОРТ – Первомайский районный суд Мурманска вынес обвинительный приговор в отношении Эдуарда Маковика, 1990 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

В судебном заседании установлено, что Маковик в сентябре 2017 года, будучи пьяным, умышленно ударил потерпевшего кулаком и не менее трех раз ногами в область головы.

В итоге у потерпевшего диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, что соответствует медицинскому критерию тяжкого вреда здоровью по признаку опасности для жизни человека.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, согласился с гражданским иском потерпевшего о компенсации морального вреда на сумму 300 тысяч рублей. Маковик был ранее судим, привлекался к административной ответственности, трудоустроен.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок полтора года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: Oleg Butenko