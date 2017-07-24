Военнослужащий в Мурманской области оштрафован за наезд на пешехода

25 Июля 2017 года, 13:13

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 июля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесен приговор младшему сержанту в/части 20506 Сергею Иванееву. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом «Би-порту» сообщили в Военном следственном управлении по Северному флоту.

11 сентября 2016 года Иванеев, управляя автомобилем в Мурманске не пропустил переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу женщину и совершил на нее наезд. Пострадавшей было причинено телесное повреждение, разценивающееся как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый раскаялся и добровольно возместил пострадавшей вред. Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.

Приговор суда вступил в законную силу.