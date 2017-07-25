В Заполярном сотрудниками правоохранительных органов задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью

25 Июля 2017 года, 18:00

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 25 июля - В полицию г. Заполярный 23 июля в ночное время поступило сообщение от граждан о том, что в подъезде одного из домов по улице Юбилейной мужчина ударил ножом в грудь молодого человека. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, а также медицинские работники. Молодой человек, 1992 года рождения, был госпитализирован с проникающей раной живота.

Полицейские задержали подозреваемого в причинении вреда здоровью на месте происшествия. Ранее не судимый местный житель, 1964 года рождения, инвалид, признался в содеянном. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Опросив очевидцев происшествия, а также задержанного, полицейские установили, что ранение молодому человеку злоумышленник причинил умышленно, так как тот не пускал его в квартиру. Подозреваемый пришел к своему знакомому, чтобы выяснить отношения, так как между ними произошел конфликт на почве ревности. Однако дверь открыл сын знакомого, и, увидев, что мужчина находится в состоянии опьянения, отказался пускать его в квартиру. Злоумышленник вытащил столовый нож и ударил его в живот, после чего попытался этим ножом ударить самого себя. Однако это ему не удалось, так как потерпевший и свидетели происшествия помешали ему.

По факту в отношении задержанного следователем ОМВД России по Печенгскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по Печенгскому району)

Фото: Twitter